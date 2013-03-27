Кличко вимагає відставки Попова

Кличко нагадав Попову, що треба виконувати свої обов`язки

Голова КМДА Олександр Попов повинен добровільно подати у відставку, а не просто звільняти керівників окремих служб.

Про це йдеться у заяві «УДАРу», розміщеній на офіційному сайті партії.

Лідер партії Віталій Кличко наголошує, що «в цій ситуації Попов може ухвалити чи не єдине відповідальне рішення на своїй посаді – взяти і подати у відставку».

«Коли на тобі відповідальність за управління великою столицею, за безпеку та життя її мешканців, а ти безпорадний і не можеш виконувати свої функції, це можна розцінювати як злочинну бездіяльність. Тому набагато відповідальніше ухвалити для себе непросте рішення і піти з посади», – заявив він.

За словами В.Кличка, «у Сполучених Штатах, наприклад, теж була негода і завірюхи, але там впоралися з наслідками стихії за добу. А Київ майже тиждень не може повернутися до нормального ритму життя».

У партії «УДАР» вимагають, щоб керівники усіх без винятку служб, які не впоралися із покладеними на них функціями, понесли відповідальність. «Треба не рапортувати про міфічні здобутки, яких ніхто не бачить і не відчуває, а займатися справами і виконувати свої обов`язки», – наголошують в «УДАРі».

Як повідомляв УНІАН, 26 березня голова КМДА О.Попов прийняв відставку свого першого заступника Олександра Мазурчака, який очолював комісію з техногенно-екологічної небезпеки і надзвичайних ситуацій.

Крім того, О.Попов повідомив про рішення звільнити з посади начальника Управління з надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного, який мав відреагувати на негоду вчасно, тобто до ситуації, яка виникла 22-23 березня.

Також голова КМДА наказав підготувати відповідні документи та подати їх в Київраду щодо звільнення генерального директора комунальної корпорації «Київавтодор» Георгія Глинського.