ДАІ просить водіїв вантажівок не в'їжджати в Київ
18:44, 26 березня 2013Київ
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Причина – прибирання снігу і пробки
ДАІ чекає від водіїв фур розуміння
ДАІ рекомендує водіям вантажного транспорту утриматися від в’їзду в столицю 26 та 27 березня з 23.00 до 04.00, з 06.00 до 10.00 та з 15.00 до 21.00.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.
Як зазначається в повідомленні, це потрібно для забезпечення безперебійної роботи снігоочисної техніки, недопущення заторів у русі та забезпечення безпеки дорожнього руху.
ДАІ просить водіїв великовагового транспорту із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
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