ДАІ просить водіїв вантажівок не в'їжджати в Київ

ДАІ чекає від водіїв фур розуміння

ДАІ рекомендує водіям вантажного транспорту утриматися від в’їзду в столицю 26 та 27 березня з 23.00 до 04.00, з 06.00 до 10.00 та з 15.00 до 21.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України.

Як зазначається в повідомленні, це потрібно для забезпечення безперебійної роботи снігоочисної техніки, недопущення заторів у русі та забезпечення безпеки дорожнього руху.

ДАІ просить водіїв великовагового транспорту із розумінням поставитися до тимчасових незручностей.