Зі столичних дворів вивезли майже половину накопиченого сміття

Сміття, що залишилося планують вивезти до ранку

У Київській міськдержадміністрації стверджують, що вчора зі столичних дворів вивезли 42% накопиченого за період снігопадів сміття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак.

За його словами, ще 40% планується вивезти сьогодні протягом дня, а решту – протягом ночі.

«За ніч і завтрашній день ми нормалізуємо цю ситуацію», – сказав О.Мазурчак.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив профільному департаменту і головам районів до ранку 26 березня вирішити проблему з вивезенням побутових відходів зі столичних дворів.