«Київпастранс» викрили в закупівлі вагонів за завищеною ціною
Відкрито кримінальне провадження
Вартість трамвайних вагонів була завищена на 11 млн грн
Прокуратура Києва розслідує факт придбання комунальним підприємством «Київпастранс» за завищеною на 11,1 млн грн ціною трамвайних вагонів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, столична прокуратура відкрила кримінальне провадження щодо голови комітету з конкурсних торгів «Київпастранс».
Встановлено, що вказаним комітетом протиправно обрано процедуру закупівлі трамвайних вагонів в одного учасника та придбано їх за ціною на 11,1 млн грн вищою від вартості аналогічних вагонів інших вітчизняних виробників.
Відомості про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань.