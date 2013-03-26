КС наказали перенести київські вибори на 2015 рік – Яценюк

За словами Яценюка, вказівка про перенесення виборів надійшла від влади

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк стверджує, що Конституційний суд України отримав від влади вказівку ухвалити рішення про перенесення виборів у Києві на 2015 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

«Конституційний суд України отримав вказівку прийняти рішення про те, щоб перенести вибори в Києві на 2015 рік», – сказав А.Яценюк.

За його словами, це, в першу чергу, пов’язано з тим, що влада «чудово розуміє, що вони ці вибори програють із тріском, і що їх завалить народне невдоволення так, як місто Київ завалило снігом, вони не здатні були його розчистити».

Він наголосив, що в парламенті більшість також ухвалила рішення «зволікати з розглядом цієї постанови (йдеться про постанову про призначення виборів мера столиці та Київської міської ради – УНІАН)».

А.Яценюк зазначив, що сьогодні надійшов лист голови Комітету ВР з питань державного будівництва і місцевого самоврядування Давида Жванії, що «тільки до 28 березня вони планують збирати пропозиції народних депутатів України» з приводу проведення столичних вибрів.

«Виникає питання, про що вони хочуть зібрати пропозиції», – сказав лідер фракції «Батьківщина».

А.Яценюк наголосив, що основна вимога, яку висуватиме опозиція на наступному пленарному тижні (він розпочинається 2 квітня – УНІАН), буде з приводу голосування щодо виборів мера Києва та Київської міської ради.

«Основна вимога, яку буде ставити опозиція на наступному тижні, – це голосування за постанову про вибори мера Києва та вибори міської ради», – сказав А.Яценюк.

За його словами, ситуація, яка останніми днями склалася в Києві, «це з одного боку природна катастрофа, а з іншого боку – це катастрофа не природна, а це катастрофа влади, і це катастрофа управління, а точніше – відсутність управління в місті Києві».

Як повідомляв УНІАН, 21 березня Верховна Рада ухвалила за основу проект постанови «Про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови».

Документом передбачено призначити чергові вибори депутатів Київради та мера столиці на 2 червня 2013 року.

Також депутати вирішили скоротити удвічі термін підготовки проекту постанови до другого читання проекту.

Водночас 48 членів фракції Партії регіонів звернулися до Конституційного суду з приводу термінів проведення виборів у Києві.

Лідер фракції ПР Олександр Єфремов зазначив, що юристи неоднозначно тлумачать норму закону про терміни проведення місцевих виборів, і єдина інстанція, яка може відповісти на дане питання, це Конституційний суд.

Між тим термін повноважень депутатів Київради, обраних на позачергових виборах у 2008-му, завершується наприкінці травня цього року, і опозиція наполягає на призначенні виборів у Києві на 2 червня 2013 року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.

Разом з тим чергові місцеві вибори в Україні заплановані на останній тиждень жовтня 2015-го.