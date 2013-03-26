КМДА запевняє, що майже всі автобуси вийшли на маршрути (фото)
Із 70 маршрутів працюють 66
Черга на маршрутку №26 на Виноградарі у вівторок зранку / Фото: Цензор.нет
У Києві станом на 08.00 26 березня із 70-ти міських автобусних маршрутів звичайного режиму руху перевезення здійснюється на 66-ти.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».
Загалом на цих маршрутах працює 369 автобусів.
Разом з тим на лінію не вийшли 4 маршрути:
№12 вул. Ізюмська – вул. Олексіївська,
№28 вул. П’ятигірська – ст. м «Деміївська»,
№61 вул. Милославська – зал. платф. «Троєщина»,
№64 ст. м «Славутич» – садове тов. Вишеньки.
Також на 46 автобусних маршрутах в режимі таксі працює 300 одиниць рухомого складу.
Із 40-ка тролейбусних маршрутів міста перевезення пасажирів забезпечуються на 18-ти із залученням 232-х тролейбусів. На 15-ти тролейбусних маршрутах, де наразі неможливо організувати рух електротранспорту, на лінії вийшло 83 автобуси, йдеться в повідомленні.
Загальна кількість автобусів звичайного режиму, що курсують столицею, становить 452 одиниці.
Трамвайне сполучення наразі відновлено на 11 маршрутах:
на швидкісних лініях №№ 1, 2, 3, 4, 5;
на ділянці від вул. Сабурова – ст. м «Чернігівська» – вул. Усенка (Дарницьке ТРЕД) – маршрути №№ 28к, 33к, 35к;
на ділянці від станції метро «Позняки» – вул. Усенка – №8к;
на ділянці від ЗЗБК до вул. Усенка – №22к;
на ділянці від Контрактової площі до вул. Фрунзе (Подільське ТРЕД).
На зазначених маршрутах організована робота 106 випусків (175 вагонів).
Водночас, за даними сайту «Яндекс.Пробки», зараз у Києві 10-бальні затори.