КМДА запевняє, що майже всі автобуси вийшли на маршрути (фото)

Черга на маршрутку №26 на Виноградарі у вівторок зранку / Фото: Цензор.нет

У Києві станом на 08.00 26 березня із 70-ти міських автобусних маршрутів звичайного режиму руху перевезення здійснюється на 66-ти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київпастранс».

Загалом на цих маршрутах працює 369 автобусів.

Разом з тим на лінію не вийшли 4 маршрути:

№12 вул. Ізюмська – вул. Олексіївська,

№28 вул. П’ятигірська – ст. м «Деміївська»,

№61 вул. Милославська – зал. платф. «Троєщина»,

№64 ст. м «Славутич» – садове тов. Вишеньки.

Також на 46 автобусних маршрутах в режимі таксі працює 300 одиниць рухомого складу.

Із 40-ка тролейбусних маршрутів міста перевезення пасажирів забезпечуються на 18-ти із залученням 232-х тролейбусів. На 15-ти тролейбусних маршрутах, де наразі неможливо організувати рух електротранспорту, на лінії вийшло 83 автобуси, йдеться в повідомленні.

Загальна кількість автобусів звичайного режиму, що курсують столицею, становить 452 одиниці.

Трамвайне сполучення наразі відновлено на 11 маршрутах:

на швидкісних лініях №№ 1, 2, 3, 4, 5;

на ділянці від вул. Сабурова – ст. м «Чернігівська» – вул. Усенка (Дарницьке ТРЕД) – маршрути №№ 28к, 33к, 35к;

на ділянці від станції метро «Позняки» – вул. Усенка – №8к;

на ділянці від ЗЗБК до вул. Усенка – №22к;

на ділянці від Контрактової площі до вул. Фрунзе (Подільське ТРЕД).

На зазначених маршрутах організована робота 106 випусків (175 вагонів).

Водночас, за даними сайту «Яндекс.Пробки», зараз у Києві 10-бальні затори.