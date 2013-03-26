З території київського метро вивезли 50 вантажівок снігу

Колії звільняли від снігових наметів спецтехнікою / Фото: Київський метрополітен

З 22 до 25 березня 1 852 працівника Київського метрополітену розчищали платформи наземної ділянки та прилеглу до метро територію.

Загалом, щоденно прибирали від снігу 28 617 кв. м, з території підприємства вивезено 50 вантажних автомобілів снігу, повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київський метрополітен».

Роботи велися й у нічний час. Так, перед початком руху поїздів колії електродепо та відкритих ділянок інтенсивно звільняли від снігових наметів спецтехнікою. Крім того, було задіяно електрообігрів стрілочних переводів, що дозволило підтримувати їх у працездатному стані. Саме завдяки таким посиленим заходам потяги вчасно виходили на лінії та розпочинали роботу.

Також протягом цих днів було витрачено 2,3 тонни піщано-соляної суміші, якою регулярно посипалися очищені ділянки, аби запобігти травмуванню пасажирів.

На станціях метрополітену постійно проводився моніторинг пасажиропотоків, аби в разі потреби оперативно збільшити кількість поїздів.

Наразі столична підземка продовжує роботу з перевезення пасажирів та паралельно долає наслідки негоди. Жодних збоїв у графіках руху поїздів, роботі станцій та кас немає.