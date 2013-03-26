Суд повернув Києву землю вартістю майже 4 мільйони

Забудовник планував звести черговий торгівельно-офісний центр

Господарський суд задовольнив позов прокуратури Голосіївського району Києва та зобов’язав ВАТ «Акціонерна компанія «Київреконструкція» повернути до комунальної власності 1 га землі вартістю майже 3,7 млн грн на вул. Васильківській, 100-А.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Голосіївського району міста Києва, рішенням Київради у 2007 році ВАТ «АК «Київреконструкція» було передано в оренду на 5 років земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування торгівельно-офісного центру з вбудованими-прибудованими приміщеннями, з підземним паркінгом та благоустроєм території на вул. Васильківській, 100-А у Голосіївському районі.

Як з’ясувалося, термін дії договору оренди землі закінчився ще у листопаді минулого року та за висновками Департаменту земельних ресурсів КМДА земельна ділянка вільна від забудови.

До того ж, як встановлено прокурорською перевіркою, ВАТ «АК «Київреконструкція» систематично не сплачує орендну плату та за інформацією ДПІ у Голосіївському районі сума податкового боргу на сьогодні вже складає майже 600 тис. грн.

За законодавством у разі припинення договору оренди землі, орендар зобов’язаний повернути земельну ділянку у стані, придатному для її подальшого використання. Право користування земельною ділянкою припиняється у разі її використання не за цільовим призначенням, а також систематичної несплати земельного податку або орендної плати.

Крім цього, ДПІ у Голосіївському районі Києва заявила позов про стягнення з ВАТ «АК «Київреконструкція» майже 600 тис. грн податкового боргу зі сплати орендної плати за користування землею у Києві.