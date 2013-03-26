У Попова відзвітували про виконану роботу: сніг вивезли, хліб завезли

За інформацією КМДА, Київ чистили від снігу 610 одиниць техніки

Упродовж доби з вулиць Києва вивезли 33 тис. 295 тонн снігу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, зокрема, 15 тис. 393 тонни – працівниками комунальних служб та 17 тис. 902 тонни вивезено силами підприємств та організацій міста.

У ніч з 25 на 26 березня в прибиранні снігу було задіяно 6 тис. 778 працівників комунальних служб та 610 одиниць спеціалізованої техніки.

Крім того, додаткову техніку надали підприємства та організації міста: 59 навантажувачів, 173 самоскиди і один грейдер.

Постачання хліба у торгові мережі здійснюється у штатному режимі. Так, зранку замовлено 450 тонн хліба, з яких 186 тонн уже завезено до Києва.

За словами начальника Управління з питань надзвичайних ситуацій Віталія Пшеничного, сьогодні уночі звільнено від фур під’їзд до хлібзаводів на вулицях Ежена Потьє та на Північній. Крім того, розчищено дорогу на Пуща-Водицю та площу Тараса Шевченка.

Голова КМДА Олександр Попов заявляв, що всі сили комунальних служб спрямовані на очищення автошляхів міста від снігу та вивезення його з вулиць Києва.