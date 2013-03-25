У Києві через танення снігу підтопило вулиці (фото)

Пішохідні переходи повністю зникли під водою / Фото: «Коментарі»

У Києві сніг, що випав у величезній кількості, уже почав танути і на багатьох вулицях утворилися глибокі калюжі.

В калюжі з талою водою і брудом можна втрапити, зокрема, на вулицях Жилянській та Червоноармійській в центрі Києва, повідомляє «Київ. Коментарі».

Пішоходи змушені переходити вулицю уздовж, а не по пішохідному переходу, який повністю зник під водою.

Нагадаємо, протягом 22-24 березня в Києві випало близько 40 млн тонн снігу, що є абсолютним рекордом за весь період метеоспостережень, які ведуться з 1881 року. У місті було паралізовано роботу громадського транспорту, закрилися аеропорти. У столиці введено режим надзвичайної ситуації, утруднена доставка в магазини продуктів першої необхідності.

Сьогодні на брифінгу начальник українського Гідрометцентру Микола Кульбіда заявив, що морозна погода протримається в Києві до 30 березня, після чого сніг почне поступово танути.