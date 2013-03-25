Хліб в столичні магазини обіцяють підвозити до ночі

25 березня «Київхліб» отримав на 39% більше замовлень, ніж зазвичай

Найбільший виробник хлібобулочних виробів у Київському регіоні компанія «Київхліб» повідомляє, що ситуація з доставкою хлібобулочної продукції в торговельну мережу столиці та області стабілізується.

Згідно з повідомленням, у понеділок понад 1 тис. торговельних точок були забезпечені хлібом згідно замовленню.

При цьому 25 березня компанія отримала на 39% більше замовлень, ніж зазвичай. Виконати їх компанія мала намір до 15.00. Доставка хлібобулочних виробів в проблемні точки столиці та області, згідно з розпорядженням керівництва «Київхліба», буде продовжена до опівночі.

У компанії також відзначили, що перебоїв з виробництвом хлібобулочної продукції в період з 22 по 25 березня не було.

Зазначимо, що 23 березня у зв`язку зі складними погодними умовами були перебої з постачанням хліба від підприємств компанії «Київхліб» у магазини Києва та області.