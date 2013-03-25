КМДА просить альпіністів збити бурульки з дахів будинків

Главку з питань НС доручено мобілізувати всі альпіністські служби

У Києві для очищення дахів від бурульок залучатимуть служби альпіністів.

Відповідне доручення перший заступник голови КМДА Олександр Мазурчак дав управлінню з питань надзвичайних ситуацій, повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації.

Так, структурний підрозділ має мобілізувати всі альпіністські служби, у тому числі приватних осіб з оплатою їм праці з резервного фонду.

Комунальники впродовж дня мають перегородити всі небезпечні місця обмежувальними стрічками, аби уберегти пішоходів від падіння бурульок.