Київська влада згадала про штрафи за неприбраний сніг

Підприємцям загрожують великі штрафи / Фото: «Коментарі»

Голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов доручив директору Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергію Садовому активізувати роботу адміністративної комісії у питанні моніторингу прибирання від снігу та льоду територій, закріплених як за ЖЕКами та комунальними організаціями, так і за приватними особами чи підприємствами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося сьогодні на засіданні оперативного штабу при КМДА з ліквідації наслідків негоди к столиці.

«Сьогоднішній день ми продовжуємо роботу в екстреному режимі. Але із завтрашнього дня ми розпочинаємо, Сергію Миколайовичу (Садовий – УНІАН), жорсткий контроль територій, де не прибрано. Це і прибудинкові території, зупинки... До речі, це вже можна робити сьогодні, бо транспорт у нас на лінії. Фотофіксація, протоколи. Треба налагодити роботу адмінкомісії, щоб ми максимально штрафували тих, хто зволікає з вирішенням цих проблем», – сказав О.Попов.

Голова КМДА повідомив, що в середу передбачено наприкінці дня провести нараду щодо підведення підсумків виконаної роботи.

«І ваша доповідь буде основною. З конкретними прізвищами, організаціями тощо», – попередив він С.Садового.

Голова КМДА попросив керівника Call-центру також підключитись до роботи з моніторингу ходу прибирання територій.