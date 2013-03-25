Аеропорти «Бориспіль» і «Жуляни» нормалізували роботу

Через негоду аеропортам довелося припинити відправку рейсів / Фото: Аеропорт «Київ»

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» 25 березня працює в штатному режимі, забезпечуючи виконання добового плану польотів.

Як повідомляє аеропорт, упродовж усіх днів негоди аеродром підтримувався в експлуатаційному стані. Для очищення аеродрому задіяно 14 машин Jet Broom, 6 тракторів, 4 роторних снігоочищувальних машини, бульдозери, тягачі, а також завантажувачі й самоскиди підрядників.

На сьогоднішній день повністю розчищено злітно-посадкові смуги, перони, місця стоянок повітряних суден, рулівні доріжки.

Служби аеропорту продовжують роботу в посиленому режимі.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) також працює у штатному режимі.

Як повідомили УНІАН в аеропорту, роботу з прийому/відправки літаків відновлено з 12-ї години неділі, 24 березня.

За інформацією аеропорту, відхилення від графіка польотів почалися вдень у суботу, 23 березня.

«Кілька годин у суботу з аеропорту не відправлялися і не приймалися рейси. Робота відновилася з 12.00 у неділю. Якийсь час зберігалися затримки у кілька годин. На понеділок, 25 березня, всі рейси вилітають за розкладом», – повідомили в аеропорту.

В аеропорту зазначають, що з 22 по 24 березня 2013 року під час ускладнення метеоумов в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) всі служби аеропорту працювали у посиленому режимі, була задіяна вся наявна в аеропорту снігоприбиральна техніка. Як тільки злітно-посадочна смуга очищалася від снігу, літаки приймалися на зліт і на посадку.

«Рішення летіти чи ні приймає тільки екіпаж літака, тому більшість авіарейсів з другої половини дня у суботу були затримані або перенесені на наступний день», – йдеться у повідомленні аеропорту.

За час, поки були відхилення від графіка, в будівлі аеровокзалу скупчилося кілька тисяч пасажирів. Адміністрація аеропорту організувала додаткові місця для сидіння. Пасажири могли одержати в кафе і ресторанах сухі пайки від авіакомпаній, рейс яких затримувався. Були встановлені додаткові кулери з водою. Цілодобово працював медпункт, чергувала машина швидкої допомоги, працювала кімната матері і дитини.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня через негоду аеропорт «Бориспіль» припинив відправку повітряних суден в усіх напрямках. Станом на 13.00 «Бориспіль» скасував рейси в більшість країн Європи, призначених на 24 березня.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) 23 березня у зв`язку зі складними погодними умовами припинив прийом/відправлення рейсів до 12.00 неділі, 24 березня.