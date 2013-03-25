Попов наказав терміново очистити двори від сміття

Попов просить розв`язати проблему до ранку завтрашнього дня

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов доручив профільному департаменту і головам районів до ранку завтрашнього дня вирішити проблему з вивезенням побутових відходів зі столичних дворів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків негоди.

Учасники засідання інформували, що вивезення сміття є невідкладною проблемою, оскільки спецавтомобілі не можуть заїхати у двори через неприбрані від снігу міжквартальні проїзди та прибудинкові території.

У відповідь О.Попов доручив техніку, що звільняється від прибирання на головних магістралях міста, а також бригади робітників по можливості задіяти на вузьких вулицях, а також доручив головам районів вжити заходів, щоб ЖЕКи акцентували увагу на вжитті заходів з вивезення сміття.

За словами першого заступника голови КМДА Олександра Мазурчака, необхідно максимально очистити прибудинкові території від снігу, а якщо це неможливо зробити з якихось причин, то сміття з контейнерів можна перекласти у мішки та вручну перекидати у сміттєвози, або самі контейнери перетягнути до місць, куди можуть під’їхати машини, які займаються вивезенням побутових відходів. До цього можна задіяти малі трактори, які перетягнуть ці контейнери на необхідну відстань.