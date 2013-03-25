Після снігопадів Київ почав готуватися до повені

Через потепління сніг, що випав почне різко танути

Директору Департаменту з питань надзвичайних ситуацій КМДА Віталію Пшеничному доручено в терміновому порядку розробити план підготовки столиці до паводка, спричиненого різким таненням снігу.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне доручення дав В.Пшеничному сьогодні перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Мазурчак на засіданні міського штабу з ліквідації наслідків негоди.

О.Мазурчак зазначив, що за три дні з Києва вивезено 9,2 тис. тонн снігу. До цих робіт залучено додатково близько 60 одиниць техніки, а також працюють всі снігоприбиральні машини комунальних підприємств та служб столиці.

Водночас, підкреслив О.Мазурчак, враховуючи величезну кількість опадів, ситуація з вивезенням снігу є складною, і для її покращення планується ще додатково залучити близько 200 одиниць техніки. Відповідне доручення було дано заступнику голови КМДА Анатолію Голубченку.

О.Мазурчак зазначив, що В.Пшеничний має додатково віднайти площі для складування прибраного у місті снігу й розробити план підготовки до паводку. Він попросив скласти карту місць, які найнебезпечніші для підтоплення, враховуючи потужності зливових каналізацій, щоб звідти в першу чергу вивозити сніг.

«Отакі місця ви повинні визначити протягом сьогоднішнього дня і дати рекомендації відповідні для вивезення снігу в першу чергу в цих місцях», – сказав О.Мазурчак, звертаючись до В.Пшеничного.

Він звернув увагу, що вже на суботу прогнозують потепління до плюс 6 градусів, що спричинить танення снігу.

В інтерв’ю журналістам після засідання голова КМДА Олександр Попов сказав, що системи зливів у місті працюють стабільно і висловив сподівання, що проблем з їх роботою не буде.

«При більш-менш нормальних умовах ми зможемо пропустити все це. Тим більше, що питання під особистим контролем у нас буде, і ми змобілізуємо все що є в місті, щоб не допустити будь-якого підтоплення», – запевнив О.Попов.