З Києва за три дні вивезли понад 9 тисяч тонн снігу

Дороги Києва продовжують чистити від снігу

За даними комунальної корпорації «Київавтодор», за три доби зі столиці вивезено 9 тис. 233 тонни снігу.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Для прибирання снігових заметів на автошляхах міста у першу зміну було залучено 295 одиниць техніки, а у другу – 247. Крім того, задіяно 58 одиниць техніки інших підприємств, в основному – самоскиди та навантажувачі. У ручному прибиранні в першу зміну взяли участь 87 бригад (517 осіб) корпорації, у другу – 39 бригад (244 особи).

Усього протягом останньої доби використано 943,9 тонни матеріалів для посипання доріг: солі – 393,3 тонн, піщаної суміші – 540,6 тонн, фрикційних матеріалів – 10 тонн. За добу вивезено 6,7 тис. тонн снігу.

За словами генерального директора «Київавтодору» Георгія Глінського, підприємство має понад 2 тис. тонн солі та близько 4 тис. тонн піщано-соляної суміші. Також найближчим часом до міста прибуде ще близько 600 тонн солі.

У місті продовжуються роботи з розчищення вулиць та тротуарів від снігових заметів. Забезпеченню організації дорожнього руху та безперебійної роботи дорожників сприяє ДАІ.

Керівництво «Київавтодору» просить водіїв не паркуватися в центрі міста та по можливості утриматися від поїздок власними автомобілями без нагальної потреби, щоб мінімізувати перешкоди дорожнім службам.