Трамвай на столичній Троєщині відновив роботу
11:36, 25 березня 2013Київ
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Роботу трамваю відновлено о 7 ранку
Трамвай не курсував через сильні снігопади / Фото: Міноборони України
У понеділок, 25 березня, о 7:00 відновлено роботу швидкісного трамваю на житловому масиві Троєщина.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КП «Київпастранс».
Відтак мешканці масиву можуть безперешкодно дістатися до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку, яка, незважаючи на оголошений вихідний у столиці, працює у режимі робочого дня.
Так само у посиленому режимі функціонує і київський метрополітен.
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