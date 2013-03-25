Трамвай на столичній Троєщині відновив роботу

Трамвай не курсував через сильні снігопади / Фото: Міноборони України

У понеділок, 25 березня, о 7:00 відновлено роботу швидкісного трамваю на житловому масиві Троєщина.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації із посиланням на КП «Київпастранс».

Відтак мешканці масиву можуть безперешкодно дістатися до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку, яка, незважаючи на оголошений вихідний у столиці, працює у режимі робочого дня.

Так само у посиленому режимі функціонує і київський метрополітен.