Кияни через снігопади не можуть поховати померлих

На Північному кладовищі проводиться 40% поховань

У зв`язку із сильними снігопадами у Києві і колосальними заторами на дорогах комунальний транспорт, що забезпечує ритуальні послуги, зможе відновити свою роботу в повному обсязі лише у вівторок.

Про це повідомляє DT.UA з посиланням на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Мазурчака.

За словами чиновника, поховання проводилися в суботу і в неділю на всіх кладовищах столиці, окрім Північного, на якому проводять не менше 40% поховань. Така ситуація склалася через багатокілометровий затор, що паралізував рух на трасі Київ-Житомир.

Мазурчак зазначив, що на даний момент влада робить все можливе для того, щоб розвантажити житомирський напрямок від фур, які є головною причиною заторів.

«Зараз їм дали можливість проїхати через місто. Ділянку у 40 кілометрів потрібно не лише розвантажити, але і очистити, а також розчистити під`їзні шляхи до кладовища, до якого зараз не може дістатися техніка. Тому ми звертаємося до родичів померлих з проханням поставитися з розумінням до проблеми, яка буде вирішена до вівторка», – заявив Мазурчак.

На даний момент на інших міських кладовищах нічого не перешкоджає проведенню поховань.

Зазначимо, що за офіційною статистикою, у столиці щодня вмирають від 20 до 60 осіб.