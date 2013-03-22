У Києві до кінця року знесуть 6 тисяч кіосків

Зараз кіоски демонтують біля станцій метро

Упродовж 2013 року у Києві профільні служби планують демонтувати близько 6 тисяч незаконних кіосків.

Як повідомляє прес-служба КМДА, демонтажні бригади очищують від незаконних МАФів 20-метрову зону біля станцій метро «Палац спорту», «Печерська», «Дружби народів» та «Либідська». Власники кіосків були напередодні попереджені про знесення.

Згідно із затвердженими планами, з 23 до 25 березня фахівці комунального підприємства «Київблагоустрій» планують провести демонтаж 19 об’єктів, що розміщені у забороненій зоні входу/виходу станцій метро «Житомирська», «Контрактова площа» і «Тараса Шевченка».

Сьогодні директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Сергій Садовой разом з інспекторами вручили підприємцям попередження про плановий демонтаж кіосків біля двох останніх зазначених станцій метрополітену.

«Для нас принципово важливо, аби суб’єкти підприємницької діяльності самі усвідомили цивілізований підхід до боротьби з незаконними малими архітектурними формами в столиці. Спочатку ми попереджуємо і даємо змогу прибрати незаконний кіоск власними силами. У разі, якщо підприємець ігнорує попередження, ми демонтуємо такі кіоски примусово. Ми не маємо бажання когось позбавляти права на підприємницьку діяльність, ми зобов’язані навести лад з розміщенням кіосків у столиці. Цього від нас вимагає абсолютна більшість киян», – сказав С.Садовой.

Столична влада має намір остаточно упередити факти незаконного встановлення МАФів на території міста, тісно співпрацюючи з правоохоронними органами міста та опрацьовуючи звернення громади Києва, зазначається у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня КМДА заявила, що у зв`язку з набранням чинності рішення Київради від 28 лютого щодо розміщення тимчасових споруд в столиці стартує активна кампанія з демонтажу цих конструкцій.

У Києві, за різними даними, функціонують від 20 до 30 тисяч кіосків.

Голова КМДА Олександр Попов пообіцяв, що в місті залишиться близько 6 тисяч МАФів.

Ознайомитися з планом проведення демонтажних робіт можна на сайті Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища: www.gukbm.kiev.ua.