Водіям радять не сідати за кермо: Київ прибирають від снігу
Дороги Києва замело
На дорогах працюють 328 одиниць снігоприбиральної техніки
Комунальна корпорація «Київавтодор» для прибирання дорожньої мережі столиці задіяла 328 одиниць снігоприбиральної техніки, серед яких 81 одиниця – снігоочисні машини, 87 – солерозкидувачі.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на «Київавтодор».
У режимі ручного прибирання працюють 56 бригад, а це більше 400 осіб. Робота триватиме і вночі – прибирати автошляхи вночі будуть 242 одиниці техніки та 150 працівників на ручному прибиранні.
Безперебійну роботу дорожників та організацію дорожнього руху за складних погодних умов забезпечує Державтоінспекція. У зв’язку із складною погодною ситуацією «Київавтодор» просить водіїв не паркуватися в центрі міста та без нагальної потреби утриматися від поїздок, аби мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі від снігу.