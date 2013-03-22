Водіям радять не сідати за кермо: Київ прибирають від снігу

На дорогах працюють 328 одиниць снігоприбиральної техніки

Комунальна корпорація «Київавтодор» для прибирання дорожньої мережі столиці задіяла 328 одиниць снігоприбиральної техніки, серед яких 81 одиниця – снігоочисні машини, 87 – солерозкидувачі.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на «Київавтодор».

У режимі ручного прибирання працюють 56 бригад, а це більше 400 осіб. Робота триватиме і вночі – прибирати автошляхи вночі будуть 242 одиниці техніки та 150 працівників на ручному прибиранні.

Безперебійну роботу дорожників та організацію дорожнього руху за складних погодних умов забезпечує Державтоінспекція. У зв’язку із складною погодною ситуацією «Київавтодор» просить водіїв не паркуватися в центрі міста та без нагальної потреби утриматися від поїздок, аби мінімізувати перешкоди дорожнім службам під час інтенсивної зачистки вулично-шляхової мережі від снігу.