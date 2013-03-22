Попов просить в Азарова 100 мільйонів на дорогу до аеропорту

За словами Попова, дорогу можна побудувати тільки за гроші держбюджету / Фото: КМДА

Київська міська державна адміністрація чекає рішення уряду про будівництво дороги до міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни). Вартість проекту становитиме близько 100 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Ми подали пропозицію в Кабінет міністрів, оскільки дорогу можна побудувати тільки за гроші державного бюджету як субвенції на функції столиці. Ця пропозиція розглядається зараз у Кабміні, й, наскільки я знаю, готується певне рішення», – повідомив О.Попов.

За його словами, впродовж місяця буде зрозуміло, чи можливо продовжити роботу над проектом.

«Проект дорогий, близько 100 млн грн. Але ми частково профінансували початок робіт», – відзначив голова КМДА.

Довідка УНІАН. Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об`єднаний авіазагін було розділено на аеропорт і авіакомпанію, і з цього часу він існує як незалежне підприємство.

У 2012 році було завершено реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу «А» загальною площею 14 тис. кв. м, зокрема площа VIP-залу – 1,5 тис. кв. м.

Загальний обсяг інвестицій в будівництво терміналу становив 400 млн грн.

Пропускна спроможність терміналу – до 500 пасажирів на годину на виліт. У перспективі планується розширення терміналу зі збільшенням пропускної спроможності до 1500 чоловік на годину.