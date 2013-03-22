На київському складі знайшли 100 ящиків прострочених ліків

Ліки зберігалися з порушенням санітарних норм / Фото: «Лекарская правда»

У Києві СБУ спільно з міліцією та прокуратурою виявила склад з медичними препаратами, в яких закінчився термін придатності та які зберігалися з порушенням санітарних норм.

Як повідомили УНІАН у прес-секторі УСБУ в місті Києві, на складі в антисанітарних умовах зберігалися понад 100 ящиків ліків різних найменувань, у тому числі вакцини для дітей та препарати із вмістом наркотичних речовин.

З’ясовано також, що у знайдених медичних препаратів закінчився термін зберігання, проте вони не були знищені у встановленому порядку. Також на них були відсутні будь-які документи, які б підтверджували походження та належне зберігання зазначеної продукції.

За матеріалами УСБУ слідчими Голосіївського райуправління ГУМВС України у Києві розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 227 (умисне введення в обіг на ринку України небезпечної продукції) Кримінального кодексу України. Слідство триває.