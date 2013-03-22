На станції київського метро померла жінка

НП сталася на станції «Театральна» / Фото: Wikimedia

У Києві 21 березня о 19:30 на станції метро «Театральна» працівники метрополітену помітили на платформі жінку, якій стало погано, і вона знепритомніла.

Про це повідомляє Корреспондент.net з посиланням на прес-службу Київського метрополітену.

За даними відомства, працівники метро відразу ж викликали «швидку». Медики прибули в 19:45, проте вже в 19:47 констатували біологічну смерть жінки. Померлою виявилася 52-річна мешканка столиці.

Як повідомлялося, 24 лютого близько київської станції метро «Печерська» був знайдений мертвий чоловік.