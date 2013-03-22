Столична ДАІ за місяць зловила 7 п'яних водіїв маршруток

За місяць ДАІ виявила 1717 порушень ПДР водіями маршруток

У Києві лише у березні виявили сімох водіїв маршруток, які перевозили людей у стані алкогольного та наркотичного сп`яніння.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Києва, з 1 по 31 березня в Україні проводиться комплекс заходів з профілактики аварійності на пасажирському автотранспорті. Під час перевірок особлива увага звертається на виявлення грубих порушень Правил дорожнього руху водіями пасажирського автотранспорту, що суттєво впливають на стан аварійності. Це, зокрема, перевищення встановленої швидкості руху, створення аварійної ситуації, керування у нетверезому стані.

У Києві лише за останні три доби співробітники ДАІ у Солом’янському та Голосіївському районах виявили двох нетверезих водіїв маршруток.

Перший випадок стався 19 березня о 7.00 на вулиці Смілянській. Співробітники ДАІ зупинили маршрутний автобус «Богдан». Під час перевірки виявилося, що 39-річний водій, житель Житомирської області, керував автобусом з явними ознаками алкогольного сп’яніння. Від проходження медичного огляду на стан сп’яніння водій у присутності двох свідків відмовився. Складено відповідний адмінпротокол та вилучено посвідчення на право керування.

Іншого нетверезого водія виявили інспектори ДАІ 21 березня близько 6.00 на Кільцевій дорозі, неподалік Одеської площі. За зупинку на пішохідному переході інспектори ДАІ зупинили маршрутку. Виявилося, що її 51-річний водій перебуває у нетверезому стані. Його також було відсторонено від керування. Крім того, інспектори ДАІ виявили технічні несправності машини – з моторного відсіку автобуса йшов дим. Водій пояснив, що не працює коробка передач.

20 березня на бульварі Дружби Народів зупинили ще одного водія-порушника ПДД. Він здійснив зупинку у другій смузі для посадки пасажирів. З’ясувалося, що 39-річний водій з 2011 року перебував у розшуку. Після складання протоколу про адміністративне порушення водія для подальшого з’ясування всіх обставин доставили до Голосіївського райуправління міліції.

Під час заходів було виявлено 1717 порушень ПДР, допущенних пасажироперевізниками. Серед них – перевищення дозволеної швидкості руху (171), порушення правил зупинки та стоянки під час висадки та посадки пасажирів (261), відхилення від зазначеного маршруту (477).