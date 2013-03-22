Киян кличуть будувати шпаківні та зустрічати птахів

Комунальники планують побудувати 100 шпаківень

23 березня об 11.00 у столичному парку імені Максима Рильського (проспект 40-річчя Жовтня, 87) розпочнеться акція «Свято зустрічі птахів».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, у заході візьмуть участь керівництво міста, відомий музикант Олег Скрипка, олімпійські чемпіони, депутати Київради та столичні школярі.

Фахівці комунального об’єднання «Київзеленбуд» підготували матеріали для майстрування і фарбування 100 будиночків для шпаків.

Ексклюзив від лісопаркового господарства – двоповерховий будиночок для птахів – очікує на творчих особистостей, які запропонують найфантастичніший малюнок для шпаківні.

Для виготовлення шпаківень використовувалась деревина з вітроломних дерев, які не пошкоджені й здорові, а для фарбування буде використана спеціальна екофарба, що не відлякує птахів.

Акція відбудеться у рамках спільних заходів між Департаментом освіти і науки, молоді та спорту та комунальним об’єднанням «Київзеленбуд». План спільних заходів було підписано у жовтні 2013 року.