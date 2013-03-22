У Києві газотехнічний інспектор попався на хабарі в 6 тисяч доларів
10:51, 22 березня 2013Київ
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Хабарника затримано
Інспектор вимагав хабар за видачу дозвільної документації / Фото: investigator.org.ua
Прокуратура Києва спільно з працівниками СБУ затримала під час одержання хабара контролера Державної інспекції нагляду у газовому комплексі та хімічній промисловості.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, газотехнічний інспектор вимагав та одержав від підприємця 3 тисячі 250 доларів США за погодження та видачу дозвільної документації.
Як з’ясувалося, це вже друга частина хабара. Першу частину – 3 тисячі доларів – контролер отримав тиждень тому.
Хабарника затримано, виконуються першочергові слідчі дії.
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