ЗМІ: У Києві на парковці вбили директора будівельної фірми

Чоловіка знайшли біля власного автомобіля

Міліція Дарницького району Києва встановлює свідків убивства 43-річного чоловіка.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в м. Києві, 20 березня увечері до чергової частини Дарницького РУ ГУМВС України в місті Києві спецлінією «102» надійшло повідомлення, що на вул. Є.Чавдар, 1, виявлено непритомного чоловіка з тілесними ушкодженнями голови.

За вказаною адресою виїхали керівництво столичної та районної міліції, слідчо-оперативна група та оперативні підрозділи.

На паркувальному майданчику біля власного автомобіля правоохоронці виявили труп 43-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями. За попередніми висновками судово-медичного експерта, який оглядав тіло на місці події, смерть потерпілого настала внаслідок рубленої рани лобної частини голови. Для остаточної причини смерті тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Відкрито кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство». Наразі проводяться заходи щодо встановлення свідків та очевидців цього кримінального правопорушення, а також встановлюються усі обставини скоєного.

Як повідомляє «Обозреватель», вбитий був директором будівельної фірми.