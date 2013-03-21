Прокуратура вимагає повернути державі 60 га Біличанського лісу

Коцюбинська селищна рада безкоштовно роздала землі Біличанського лісу

Прокуратурою Ірпеня, що на Київщині, у поточному році заявлено 426 позовів про скасування рішень Коцюбинської селищної ради та визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки так званого Біличанського лісу загальною площею майже 60 га. Ще 75 позовів вже підготовлені і будуть подані до суду, повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області.

Вказані позови заявлені з метою усунути порушення вимог земельного та містобудівного законодавства України, допущених Коцюбинською селищною радою.

Зокрема, поза межами юрисдикції селищною радою упродовж 2008-2010 років прийнято рішення, якими безоплатно передано земельні ділянки для житлової та громадської забудови у власність 501 громадянину.

Крім того, рада надала дозвіл на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 5 житлово-будівельним кооперативам.

Прокуратурою області до Київського окружного адміністративного суду заявлено 5 адміністративних позовів про скасування цих рішень селищної ради.

Довідка УНІАН. У лютому 2012 року Коцюбинська селищна рада направила до Київради для погодження як суміжною радою проект землеустрою щодо зміни меж селища за рахунок земель лісового фонду Києва, що обліковуються за комунальним підприємством «Святошинське лісопаркове господарство», площею 3421,8 га.

6 квітня Київрада прийняла рішення, яким не погодила проект землеустрою щодо зміни меж селища Коцюбинське за рахунок земель столиці.

Коцюбинська селищна рада оскаржила це рішення в Окружному адміністративному суді Києва. Суд задовольнив позовні вимоги селищної ради.

1 листопада Київрада прийняла рішення звернутися до Президента України, голови Верховної Ради і Генеральної прокуратури з проханням захистити цілісність столиці у зв’язку із діями Коцюбинської селищної ради щодо роздачі земель Біличанського лісу.