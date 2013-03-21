Томенко: Влада хоче або виборів без киян, або – у 2015 році

Томенко впевнений, що влада не зацікавлена проводити вибори 2 червня

Народний депутата з фракції «Батьківщина» Микола Томенко прогнозує, що влада розглядає два плани дій щодо Києва: перший – вибори у столиці без киян, другий – вибори у 2015 році.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.Томенка, про це він заявив, коментуючи те, що комуністи і регіонали не проголосували за проведення виборів у Києві 2 червня, натомість запропонували голосувати відповідну постанову у першому читанні з подальшим врахуванням рішення Конституційного Суду.

«Це означає, що влада не зацікавлена проводити вибори 2 червня, а тому «підвісила» це питання, щоб проаналізувати, як зберегти владу у Києві до президентських виборів 2015-го року», – зазначив народний депутат.

У зв’язку з чим, на його думку, розглядається два сценарії. Суть першого варіанта полягає в такому: якщо кияни, громадськість та міжнародна спільнота вкрай негативно відреагують на затягування проведення виборів, тоді влада піде на проведення виборів Київського міського голови пізнім літом, коли у столиці залишиться меншість населення. «Тоді, використовуючи ресурс «бюджетників та бабусь», влада обере свого мера Києва без киян. Адже зрозуміло, що в такому випадку на вибори прийде менше половини населення столиці, і міський голова буде обраний 10 чи 15 відсотками виборців від загальної кількості», – зазначив М.Томенко.

На його думку, в такому варіанті вибори до Київської міської ради взагалі не розглядаються, оскільки владі цілком зрозуміло, що навіть за «літніх обставин» вибори до Київради вона не виграє. «Як відомо, закон передбачає змішану систему виборів, тому до Київради пройдуть 60 депутатів від партійних списків та 60 депутатів від округів. Але все одно більшість Київради буде сформовано не Партією регіонів, а «Батьківщиною», УДАРом і «Свободою», – зазначив політик.

За його словами, суть другого варіанта полягає в тому, щоб вдалося збити напругу довкола виборів в м. Києві. «Тоді процес відтягування виборів сягне 2015 року для того, щоб на президентських виборах Віктор Янукович мав свого представника, який би організаційно, кадрово і фінансово максимально сприяв відповідному бажаному результату Януковича на президентських виборах», – вважає М.Томенко.