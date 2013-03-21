Порошенко погодився з опозицією: вибори в Києві повинні бути 2 червня

Порошенко наполягає на прийнятті законів про вибори 2 червня

Народний депутат України Петро Порошенко вважає, що ВР має проголосувати за постанову про призначення виборів у Києві на 2 червня і цього тижня також прийняти усі інші пов’язані з нею законодавчі акти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час обговорення проекту постанови щодо виборів мера та міськради Києва.

П.Порошенко наголосив, що в законі про Регламент ВР немає положення, за яким постанова парламенту про призначення дати виборів приймається спочатку за основу, а потім вносяться зміни.

«Ніяких змін ця процедура не передбачає, бо конституційна функція ВР одна – визначити дату», – сказав він.

За словами П.Порошенка, усі інші необхідні документи, які треба приймати для того, щоб провести вибори, зокрема зміни до бюджету, питання щодо місцевих виборчих комісій, має бути передбачено нормами окремого законодавства, яке треба прийняти вже цього тижня.

«Але для того, щоб відкрити цей процес, саме зараз у повному обсязі зала має проголосувати вибори в Києві 2 червня», – сказав він.

Крім того, П.Порошенко зауважив, що не розуміє, чому звернення до Конституційного Суду стало підставою для того, щоб відтерміновувати прийняття рішення ВР.

«Якісь політичні сили в цьому залі намагаються обдурити киян, позбавити їх права вибору», – сказав він, і висловив переконання, що сьогодні відповідну постанову буде підтримано.