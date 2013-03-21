Кияни зможуть віддати свій одяг столичним безпритульним

Для безпритульних теплий одяг – можливість пережити зиму

Благодійні організації розпочали збір одягу для безпритульних столиці. З 1 березня кожен киянин зможе передати стару деталь гардероба в спеціальний приймальний пункт – банк гуманітарного одягу. До тих, хто не може відвезти особисто, буде виїжджати спеціальний автомобіль.

Про це сьогодні повідомив президент благодійного фонду «Соціальне партнерство» Артем Макєєв.

Кожен з нас може бути благодійником, по своїм силам і можливостям допомагати людям, які цього потребують. І для цього зовсім не обов`язково давати гроші. «У кожного з нас є маса речей, які зовсім не потрібні. Наші шафи повняться одягом, який ми не носимо і вже ніколи не будемо носити. Ми закликаємо вас приєднатися до цієї програми, адже саме від вашої допомоги, від вашої участі і співчуття можуть залежати життя людей», – запевнив керівник ВБФ «Соціальне партнерство».

На вулицях Києва безліч людей, для яких такий одяг є необхідністю, це їх можливість не захворіти під час дощу і просто зігрітися і вижити холодною зимою.

«Вже зараз ми починаємо формувати запас теплого одягу на наступний холодний сезон. Я закликаю всіх киян приєднатися до цього важливого процесу. Адже, просто передавши одяг, ви рятуєте людські життя. Цю програму ми назвали «Кияни для Киян», – зазначив Артем Макєєв.

Збір одягу здійснюється на базі БЦ «Стефанія», який знаходиться за адресою: місто Київ, провулок М.Лобачевського, 8-А. Також діє телефонна лінія (093) 142 84 57, за якою можна отримати необхідну інформацію, як здати речі або повідомити про потребу в одязі. Більш детально ознайомитися з програмою ви можете на сайті фонду: http://socpartnerstvo.org/node/353