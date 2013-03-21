Гроші на вибори у Києві будуть шукати після призначення їх дати

Жванія запевнив, що будуть призначені вибори – будуть і гроші

Голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва та місцевого самоврядування Давид Жванія наголошує, що кошти на вибори у Києві будуть виділені після призначення дати їх проведення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Д.Жванія сказав у своєму виступі під час обговорення проекту постанови про призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та мера міста, відповідаючи на питання народного депутата від «Батьківщини» Руслана Князевича щодо фінансування цих виборів.

Д.Жванія зазначив, що комітет направив до Міністерства фінансів звернення щодо фінансування виборів у Києві, а також інших позачергових місцевих виборів.

«Будуть призначені вибори – будуть і гроші», – сказав він.

Крім того, Д.Жванія наголосив, що комітет рекомендує ВР прийняти проект постанови депутатів від «УДАРу» Віталія Кличка, Віталія Ковальчука та Валерія Карпунцова, яким київські вибори пропонується призначити на 2 червня.

Д.Жванія також підкреслив, що комітет працював над цим питанням разом із фахівцями.