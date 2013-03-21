Суд продовжив розгляд апеляції Павличенків

Під судом зібралося близько 200 футбольних фанів

Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок Сергію та Дмитру Павличенкам, яких було засуджено за вбивство судді Шевченківського районного суду столиці Сергія Зубкова.

Як передає кореспондент УНІАН, наразі в суді допитується колишній заступник начальника Київського УБОЗу Віктор Ремський.

Водночас біля суду перебувають близько 200 футбольних фанатів, які вимагають звільнення Павличенків.

Як повідомляв УНІАН, суддя Шевченківського районного суду Києва С.Зубков був убитий 21 березня 2011 року в під`їзді свого будинку в Києві.

Голосіївський райсуд Києва 2 жовтня 2012 року засудив Д.Павличенка до довічного ув’язнення, а його сина С.Павличенка – до 13 років позбавлення волі за вбивство судді.

14 січня Апеляційний суд Києва вирішив провести часткове судове слідство в рамках розгляду скарги на вирок Павличенкам. У своїй скарзі на вирок Павличенки просять генерального прокурора Віктора Пшонку порушити кримінальну справу проти слідчого столичної прокуратури, який, за їхнім твердженням, сфальсифікував матеріали допиту одного з основних свідків.

Разом з тим С.Павличенко в Апеляційному суді 31 січня заявив, що зізнався у вбивстві судді С.Зубкова під тиском слідства – явку з повинною з нього вибили електрострумом. Павличенко-молодший стверджує, що міліціонери самі казали йому, що говорити під час допиту та слідчого експерименту.

По всій Україні відбулись акції на підтримку батька і сина Павличенків. Громадськість переконана, що вони не причетні до вбивства.