ПР сподівається, що Рада сьогодні призначить дату київських виборів
11:04, 21 березня 2013Київ
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ПР проголосує за вибори в Києві
За словами Чечетова, Партія регіонів налаштована працювати конструктивно
Фракція Партії регіонів готова проголосувати у першому читанні за проект постанови щодо призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.
Про це у коментарі УНІАН повідомив представник фракції Партії регіонів Михайло Чечетов.
«Ми будемо працювати, у нас своя нарада у фракції була. Ми, як завжди, налаштовані конструктивно працювати», – зазначив він.
Водночас М.Чечетов висловив сподівання, що сьогодні парламент проголосує за призначення виборів у Києві.
«Ми готові голосувати за Київ в першому читанні», – сказав він.
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