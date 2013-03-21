ПР сподівається, що Рада сьогодні призначить дату київських виборів

За словами Чечетова, Партія регіонів налаштована працювати конструктивно

Фракція Партії регіонів готова проголосувати у першому читанні за проект постанови щодо призначення чергових виборів депутатів Київської міської ради та Київського міського голови.

Про це у коментарі УНІАН повідомив представник фракції Партії регіонів Михайло Чечетов.

«Ми будемо працювати, у нас своя нарада у фракції була. Ми, як завжди, налаштовані конструктивно працювати», – зазначив він.

Водночас М.Чечетов висловив сподівання, що сьогодні парламент проголосує за призначення виборів у Києві.

«Ми готові голосувати за Київ в першому читанні», – сказав він.