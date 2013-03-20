Київраду просять перейменувати станцію метро «Арсенальна»

Змінити назву станції вимагають українські патріотичні сили / Фото: imworld.ru

Перейменувати станцію київського метро «Арсенальна» на честь Івана Мазепи вимагають від Київради представники українських патріотичних сил.

Про це йдеться у відповідному зверненні, ухваленому сьогодні представниками Київських міських організацій Української народної партії, КУНу, «Нашої України», УНА-УНСО, Української партії, ВУТ «Просвіта», ОУН та інших, повідомили УНІАН у прес-службі УНП.

Автори звернення також вимагають скасувати рішення Київради про перейменування вул. І.Мазепи у вул. Лаврську і повернути попередню назву; та присвоїти Арсенальній площі ім’я гетьмана України Івана Мазепи.

Під зверненням розпочато збір підписів, підкреслюється в повідомленні.

Також в УНП поінформували, що сьогодні у сквері на площі Слави, де, відповідно до указу колишнього Президента Віктора Ющенка, мав бути встановлений пам’ятник І.Мазепі, відзначили день народження гетьмана.

Учасники звернулися до голови КМДА Олександра Попова із вимогою «припинити провокацію, спрямовану на перешкоджання встановлення пам’ятника І.Мазепі» і виконати, нарешті, указ Президента.

***І.Мазепа (20 березня 1639 р. – 21 вересня 1709 р.) – український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман Війська Запорозького, голова козацької держави на Лівобережній (1687-1704) і всій Наддніпрянській Україні (1700-1709).