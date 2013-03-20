Яценюк обіцяє з 3 червня заблокувати роботу Київради

На думку Яценюка, Партія регіонів знає, що програє Київ

Опозиція наполягає на ухваленні в цілому рішення щодо виборів у Києві і обіцяє заблокувати Київську міську владу з 3 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.

Він наголосив, що Партія регіонів знає, «що вони програють місто Київ».

«І саме тому вони вирішили голосувати постанову в першому читанні. А постанова, ухвалена в першому читанні, не є прийнята», – зазначив А.Яценюк.

Він підкреслив, що опозиція вимагає, щоб постанова про призначення виборів Київського міського голови та Київської міської ради була ухвалена в цілому, або «скоротити термін розгляду цієї постанови для того, щоб в Київській міській раді були прийняті законні рішення для того, щоб Київська міська рада працювала як орган, який працює виключно за законом і за Конституцією». (Як відомо, ВР може скоротити термін підготовки законопроекту чи проекту постанови до другого читання).

А.Яценюк наголосив, що «з 3 червня Київська міська рада неправомочна і ми заблокуємо Київську міську раду з 3 червня».

Він підкреслив, що саме тому опозиція вимагає від фракції Партії регіонів ухвалити рішення про оголошення виборів, як цього вимагає закон і Конституція України.

Як повідомляв УНІАН, Комітет Верховної Ради з питань державного будівництва і місцевого самоврядування запропонував парламенту ухвалити рішення про призначення на 2 червня виборів мера столиці і Київради.

Водночас 18 березня лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив, що за планами Партії регіонів, столичні вибори повинні відбутися не 2 червня, а у липні – «у той момент, коли Партія регіонів технологічно вважає, що вона отримає більшу підтримку».

Довідка УНІАН. Термін повноважень депутатів Київської міської ради, обраних в 2008-му, завершується наприкінці травня цього року.

Мер столиці Леонід Черновецький достроково склав свої повноваження ще 1 червня 2012 року. Його обов`язки виконує секретар Київради Галина Герега.