Попов не буде заводити сторінку у соцмережах

На думку Попова, доручати ведення сторінок у соцмережах прес-секретарю нечесно / Фото: КМДА

Голова Київміськдержадміністрації Олександр Попов не заводить власну сторінку в соціальних мережах, тому що вести її регулярно в нього немає часу. Про це сказав журналістам сам очільник Києва, відповідаючи на запитання, чому він досі не обзавівся власним аккаунтом у Facebook або хоча б в «Однокласниках».

«Відверто кажучи, єдина причина – розуміння того, що регулярно наповнювати сторінку в соцмережі у мене просто не буде часу. Керівництво столицею вимагає абсолютної зосередженості, і вільного часу у мене практично немає. Я чув, що за деяких політиків їхні сторінки ведуть прес-секретарі. Але не вважаю такий підхід прийнятним для себе. Це було б нечесно по відношенню до людей, які звертаються саме до тебе», – сказав Олександр Попов.

На зауваження журналістів, що заступники голови КМДА, зокрема Олександр Мазурчак і Руслан Крамаренко, ведуть свої сторінки уFacebook, причому самостійно, керівник міста пожартував: «Ну їх же (заступників) шестеро, а я один. Напевно, у них роботи трохи менше, а часу трохи більше».

При цьому голова КМДА зазначив, що не відчуває нестачі в прямій комунікації з киянами. «Я багато спілкуюся з киянами. У тому числі вже кілька років ми практикуємо «раптові» виїзди без попередження районного керівництва. На місці вислуховуємо людей, тут же вирішуємо проблеми. Вважаю, це ефективна комунікація», – сказав Олександр Попов. При цьому він додав, що також регулярно стежить за інформацією, що надходить від киян до Call-центру, і кожен понеділок спілкується з мешканцями міста в прямому ефірі ТРК «Київ».

«Що стосується однокласників, то з ними я спілкуюся традиційно, телефоном. Крім того, ми щороку зустрічаємося, йдемо до нашої класної керівниці. Ми прихильники живого спілкування», – сказав Олександр Попов.