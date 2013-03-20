У Києві запустять новий трамвай з трьома вагонами

Презентують новий трамвай в травні 2013 року

На виробничих площах КП «Київпастранс» триває виготовлення нового трисекційного трамвайного потягу, довжиною 31 м та місткістю до 300 пасажирів. Презентувати громадськості його планують уже в травні поточного року, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Трамвайний потяг відповідатиме сучасним характеристикам громадського транспорту. Він, зокрема, буде обладнаний системою кондиціонування повітря для пасажирів і водія, електронним інформаційним забезпеченням, у тому числі і для осіб з вадами зору.

Кожна секція трамваю на 40-45% матиме підлогу низького рівня, що дозволить прискорити обмін пасажирів на зупинках, а наявність відкидних рамп для заїзду крісел-колясок забезпечить можливість користування трамвайним сполученням людям з особливими потребами.

Крім того, трамвай матиме удосконалену гальмівну систему. А сучасна електронна система управління тягою дозволить до 40% зберігати електроенергію у порівнянні зі старим рухомим складом та забезпечить надійність і плавність динамічних характеристик нового трамваю.

Виробництво власних трамваї у столиці розпочалося 2 роки тому за дорученням голови Київської міської державної адміністрації Олександра Попова. Перший трамвайний вагон моделі Т-3UА-3 або, як його назвали в народі, «Каштан» було презентовано громадськості в грудні 2011 року. Його довжина становить 15,2 м, а місткість – 148 пасажирів.

«Ми розпочали виробництво трамваїв два роки тому, аби задовольнити потреби міста в оновленні рухомого складу. В основному КП «Київпастранс» збирає трамваї: ми отримуємо кузов у металоконструкціях, а потім його повністю оздоблюємо, кабіну робимо самі. 80% усіх необхідних запчастин купуємо в Україні», – розповів заступник голови КМДА Анатолій Голубченко та додав, що на базі КП «Київпастранс» уже виготовлено 6 таких трамвайних вагонів. Наразі вони експлуатуються на лінії швидкісного трамваю на Троєщині.