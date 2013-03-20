Схему розміщення МАФів у Києві зроблять відкритою

Такий підхід дозволить оперативно виявляти незаконні кіоски

У Київській міськдержадміністрації вирішено боротися з незаконними МАФами, ставлячи на відкритість і прозорість. За дорученням очільника Києва Олександра Попова зараз фахівці КМДА розробляють нову, дуже докладну Комплексну схему розміщення малих архітектурних форм у місті.

Схема буде повністю відкритою, її розмістять у вільному доступі на сайті КО «Інститут Генерального плану міста Києва» (http://kievgenplan.grad.gov.ua/). Як розраховують в КМДА, такий підхід дозволить міській владі за допомогою киян оперативно виявляти незаконні кіоски і припиняти нелегальну торгівлю.

«Сьогодні кияни регулярно звертаються до Контактного центру, до районних адміністрацій із проханням перевірити законність розміщення того чи іншого кіоску. Нова схема дозволить жителям міста оперативно виявляти незаконні кіоски та інформувати про це міську владу», – сказав заступник голови КМДА Анатолій Голубченко.

Як повідомив Анатолій Голубченко, на сьогодні розроблена схема розміщення малих архітектурних форм в масштабі 1:2000, але вона дозволяє визначити місця розміщення кіосків лише приблизно, з точністю до 10 метрів. Нова комплексна схема розробляється в масштабі 1:500. «Таким чином, ми з точністю до 25 см визначимо розміщення тимчасової споруди», – заявив Голубченко.

Комплексна схема стане в нагоді й підприємцям. Для них буде корисною інформація про наявність вільних місць для розміщення кіосків: зайняті узаконені місця будуть позначені червоним кольором, незайняті – зеленим.

Як раніше повідомлялося, голова КМДА Олександр Попов заявив, що міська влада має намір навести лад у сфері МАФів. «Починаємо дійсно жорстко наводити порядок у цій сфері, – сказав очільник Києва Олександр Попов 18 березня на розширеному засіданні Колегії КМДА. – Доручаю директорові Департаменту міського благоустрою Сергію Садовому попередити всіх власників МАФів, які працюють поза рамками закону, про те, що такі кіоски будуть в обов`язковому порядку демонтовані».