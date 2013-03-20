У Києві навесні висадять 7 мільйонів квітів

У столиці стартував двомісячник із благоустрою

У Києві під час весняного двомісячника із благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста зеленбудцівці висадять 7 млн квітів та 500 тисяч кущів троянд.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, також цієї весни на вулицях столиці з’являться ще 4 тисячі дерев та понад 10 тисяч кущів. Також фахівці зеленого господарства відновлять понад 50 тисяч га газонів.

Упродовж двомісячника зеленбудівці планують провести чотири масштабних суботника: 6 квітня, 13 квітня, 20 квітня та 29 квітня.

Для прибирання столичних парків і скверів було закуплено достатню кількість інвентарю, йдеться у повідомленні.

Крім того, у квітні комунальне об’єднання «Київзеленбуд» планує закупити засоби малої механізації, що значно полегшить роботу фахівців районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень.

Сьогодні, 20 березня, у столиці стартував весняний двомісячник з благоустрою, озеленення та поліпшення санітарного стану міста.