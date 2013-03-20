Кияни проти перенесення супермаркетів за місто (опитування)

Ідея перенесення супермаркетів належить регіоналу Олегу Царьову

Переважна більшість киян не підтримує ідею винесення гіпермаркетів за межі міста.

Про це свідчать передані УНІАН результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Зокрема, згідно з результатами дослідження, 78% респондентів висловилися проти ініціативи винести всі супермаркети та гіпермаркети за межі міста не менш ніж на 5 км. Позитивно ставляться до цього 14%. Разом з тим 5% опитаних це байдуже, а 3% – не визначилися з цього приводу.

Як зазначають соціологи, характерно, що чим молодше респонденти, чим вища у них освіта, тим менше вони підтримують ініціативу винести гіпермаркети за межі міста. Зокрема, ідею не підтримують понад 80% молоді.

Жінки також менше підтримують ідею, ніж чоловіки.

Опитування проводилося з 25 лютого по 6 березня. Методом телефонного опитування було опитано 1060 респондентів віком від 18 років. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2%.

Як повідомлялося, народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов зареєстрував законопроект, яким пропонується обмежити функціонування торговельних мереж на території всіх населених пунктів.

Так, згідно із законопроектом, в межах міста зможуть працювати тільки продовольчі або змішані магазини (продукти харчування і непродовольчі товари) загальною площею до 300 кв. м. Універсами, супер- і гіпермаркети планується винести за межі населених пунктів не менше, ніж на 5 км.

Їм запропонують жорсткий графік роботи: покупці зможуть придбати товари лише з понеділка по суботу і тільки з 9.00 до 20.00. Неділя та святкові дні стануть обов`язковими вихідними. Депутат запропонував залишити торговельним мережам рік перехідного періоду.

О.Царьов мотивує свою ініціативу розвитком малого і середнього бізнесу, який, за його словами, знищується великими мережами.