На Київщині хлопець завдав начальнику 18 ударів ножем

Молодій людині загрожує до 15 років в`язниці / Фото: dirtynews.su

На Київщині 19-річний юнак завдав 18-ть ударів ножем своєму роботодавцю.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Київській області, до чергової частини Згурівського райвідділу міліції Київської області зателефонував житель села Вільне та повідомив, що на подвір’ї одного з будинків сусіди виявили тіло чоловіка. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. За словами судмедексперта, смерть потерпілого настала внаслідок ножового поранення грудної клітини. Загалом йому було нанесено не менше вісімнадцяти ударів ножем, більшість з яких – по обличчю.

Потерпілим виявився 41-річний роботодавець, який організував в підсобному приміщенні будинку нелегальне виробництво ласощів. Готувалися солодощі в бетономішалці, куди завантажувався арахіс, сироп та цукор.

Жителі розповіли, що чоловік приїздив в село нечасто, лише щоб забрати чергову партію арахісу в глазурі. Мешкав він в столиці – винаймав житло. У Вільному продукцію виробляв 19-річний юнак. Обидва – вихідці з пострадянських країн.

Молодий робітник, який загадково зник, став одним з головних підозрюваних. В ході проведення першочергових оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили його особу та за добу затримали. Зловмисник, який у всьому зізнався, переховувався в лісі, доки не натрапив на міліцейську засідку. Як з’ясувалося, під час чергового візиту роботодавець почав нецензурно ображати хлопця, бо він нібито зіпсував партію арахісу. Той не витримав та схопився за ніж. Коли ж начальник впав без ознак життя, хлопець витягнув з його кишень мобільний телефон та ключі від автомобіля, сів за кермо «ГАЗелі» та поїхав. За двадцять кілометрів в баку закінчився бензин. Залишивши автівку при дорозі, зловмисник утік у ліс.

За даним фактом слідчими Згурівського райвідділу міліції було відкрите кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Речові докази, вилучені з місця події, направлені на експертизу. Хлопцю, який наразі перебуває в слідчому ізоляторі, загрожує до 15 років ув’язнення. Триває слідство.

Наразі правоохоронці встановлюють інформацію стосовно нелегального виробництва ласощів, а саме – причетних до цього осіб, місць закупівлі сировини та реалізації готової продукції. За фактом нелегального виробництва відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 227 Кримінального кодексу України (Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції).