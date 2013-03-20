Забудовник заборгував Києву за оренду землі мільйон

Київрада передала в оренду 5 га на Рибальському острові / Фото: archunion.com.ua

Прокуратура Подільського району Києва заявила до Господарського суду позов та вимагає зобов’язати ТОВ «Група Н.М.К.» повернути до комунальної власності 5 га землі вартістю понад 20 млн грн на Рибальському острові.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Подільського району міста Києва, рішенням Київради у серпні 2007 року ТОВ «Група Н.М.К.» було передано в оренду на 15 років три земельні ділянки загальною площею 5 га на Рибальському острові для будівництва, експлуатації та обслуговування торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудинковими приміщеннями громадського призначення з наземним та підземним паркінгом на вул. Електриків, 28 у Подільському районі.

За умовами договору, забудовник повинен був завершити будівництво ще у 2010 році.

Натомість, за висновками Департаменту земельних ресурсів КМДА, 5 га землі на Рибальському острові вільні від забудови, захаращені спорудами невизначеного призначення та частково огороджені тимчасовим будівельним парканом.

До того ж, як встановлено прокурорською перевіркою, ТОВ «Група Н.М.К.» систематично не сплачує орендну плату – за інформацією Державної податкової інспекції у Подільському районі, сума податкового боргу становить майже 1 млн грн.

За законодавством, право користування земельною ділянкою припиняється у разі її використання не за цільовим призначенням, а також систематичної несплати земельного податку або орендної плати.

У позові прокуратура району вимагає розірвати договір оренди та зобов’язати ТОВ «Група Н.М.К.» повернути до комунальної власності 5 га землі на Рибальському острові.