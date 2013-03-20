Черновецький запевняє, що роздавав гречку, щоб допомогти людям

Черновецький в ефірі телепрограми «В гостях у Дмитра Гордона» / Фото: Facebook Дмитра Гордона

Екс-мер Києва Леонід Черновецький заявляє, що ніколи не купував голосів виборців, а гречку роздавав, щоб допомогти людям.

Про це він сказав в ефірі телепрограми «В гостях у Дмитра Гордона», повідомляє «Українська правда. Київ».

«Не купиш киян нічим. Ти маєш бути відкритим, порядним і проявити себе в чомусь», – сказав Черновецький.

Він розповів, що, коли обирався в депутати, «одна з компаній витратила 40 мільйонів доларів», намагаючись купити голоси виборців.

«Нічого в них не вийшло – вони набрали 1 чи 2 відсотки. Бо якщо ти від ліхтаря йдеш і роздаєш, ніхто за тебе взагалі не проголосує», – сказав екс-мер Києва.

«І це образливо за киян, бо розповідають усіляку дурню і насаджують, що мало не виграла гречка Черновецького. Яка гречка? Так, я допомагав і грошима – коли ще і не збирався в депутати, – і роздавав продукти багато років. І зараз це роблю. Зараз навіть більше. Але я не купую голоси», – сказав Черновецький.

Він наголосив, що «киянам важливо, яка ти людина».

«Неважливо, якою мовою ти говориш, ти маєш бути патріотом Києва і України, маєш бути добрим і порядним, і головне від ліхтаря не лізти в ніякі депутати – не виберуть. Тебе повинні знати по твоїй історії, бо люди голосують щиро. Це, може, десь там може пройти, але не в Києві. У Києві інші люди – красені», – сказав Черновецький.

Він також дав пораду тим, хто хоче стати народним обранцем: «Кияни, хто хоче стати мером, чи депутатом (пам’ятайте): образливо, коли говорять про людей, що вони за копійки продають свою совість і голосують».