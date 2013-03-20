У Києві водій збив дитину і втік

ДАІ розшукує свідків аварії / Фото: прес-служба ДАІ Києва

У Києві ДАІ розшукує водія, який збив дитину і втік з місця пригоди.

Як повідомили УНІАН у столичному управлінні Державтоінспекції, дорожньо-транспортна пригода сталася у Дніпровському районі на вулиці Березняківській, 24, вчора, 19 березня, о 18-й годині.

Невстановлений автомобіль скоїв наїзд на 12-річну дитину, яку із закритою черепно-мозковою травмою доставлено до лікарні.

За попередніми даними, у діях водія вбачається порушення п. 2.10 ПДР (залишення місця пригоди), йдеться в повідомленні.

ДАІ розшукує свідків цієї дорожньо-транспортної пригоди і просить надавати інформацію на телефон гарячої лінії 483-70-64.