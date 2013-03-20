У Київській області зміцнять дамби полігону побутових відходів

На полігоні №5 також впровадять технологію знешкодження фільтрату

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов провів нараду щодо подальшого функціонування полігону твердих побутових відходів №5, який знаходиться у селищі Підгірці Обухівського району Київської області, та експлуатується ПАТ «Київспецтранс».

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, в нараді взяли участь представники профільних структурних підрозділів міськадміністрації, керівництво Київської області, а також представники селищних рад населених пунктів, прилеглих до полігону.

Вони обговорили першочергові заходи, спрямовані на поліпшення функціонування полігону №5: укріплення стійкості дамб полігону та вирішення питання щодо впровадження технології знешкодження фільтрату, йдеться в повідомленні.

Разом з тим, як зазначили в КМДА, місто комплексно вирішуватиме проблему переробки та утилізації твердих побутових відходів. Зокрема, йдеться про нарощування сортувальних ліній та контейнерів для роздільного збору сміття, а також будівництво сміттєпереробних комплексів. Такий підхід дозволить збільшити глибину переробки побутових відходів більш ніж на 50%, а отже, зменшить навантаження на полігон, що сприятиме вирішенню проблем, пов’язаних з функціонуванням полігону, у тому числі і з накопиченням фільтрату, підкреслюється в повідомленні.