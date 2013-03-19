Рада перенесла розгляд питання про вибори в Києві на завтра

Рибак пообіцяв, що питання київських виборів буде першим

Верховна Рада завтра першим розгляне питання про призначення виборів мера Києва та депутатів міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Верховної Ради Рибак сказав на засіданні парламенту.

Лідер фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк пропонував, щоб парламент відклав розгляд питання про призначення дат позачергових місцевих виборів, а сьогодні розглянув питання про вибори в столиці.

Своєю чергою народний депутат від КПУ Адам Мартинюк підкреслив, що, відповідно до Регламенту ВР, не можна переходити до іншого питання порядку денного, не розглянувши питання, яке було оголошено головуючим на засіданні парламенту. Він нагадав, що В.Рибак уже оголосив про розгляд питання про призначення позачергових місцевих виборів.

Таким чином парламент зараз має проголосувати за 117 проектів постанов щодо призначення дат виборів у низці населених пунктах. За кожну постанову депутати голосують окремо.

Оскільки на ранковому засіданні не було продовжено роботу парламенту до завершення розгляду всіх питань порядку денного, то голова ВР має право продовжити вечірнє засідання лише на 15 хвилин, тобто до 18.15.

Таким чином, сьогодні парламент не встигне розглянути питання про призначення виборів у Києві.