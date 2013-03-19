Київські комунальники розтратили 300 тисяч гривень

300 тис. грн призначалися для висадки дерев

Прокуратура Дарницького району Києва відкрила кримінальне провадження стосовно посадовців комунального підприємства з утримання зелених насаджень Дарницького району, котрі розтратили майже 300 тис. грн, виділених з місцевого бюджету на озеленення столиці.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дарницького району міста Києва.

Зокрема, прокурорською перевіркою встановлено, що комунальним підприємством з утримання зелених насаджень у грудні минулого року з ТОВ «Транс Інвестбуд» було укладено договір на висадку дерев на вуличних розподільниках та скверах Дарницького району Києва.

Через декілька днів посадовці комунального підприємства підписали акти приймання виконаних робіт, на підставі яких районним управлінням Державної казначейської служби перераховано приватному підприємству майже 300 тис. грн бюджетних коштів.

Натомість, як з’ясувалося, приватне підприємство, на рахунок якого надійшли бюджетні кошти, дерева для посадки не надавало та жодних робіт з висадки дерев не виконувало. Як встановлено прокурорською перевіркою, роботи з озеленення парків та скверів Дарницького району виконані працівниками комунального підприємства з утримання зелених насаджень власними силами.

Прокуратура Дарницького району Києва до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесла відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України – «Зловживання владою або службовим становищем» та за ч. 2 ст. 366 ККУ – «Службове підроблення».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено Дарницькому райуправлінню міліції.