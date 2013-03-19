Школярам на «Олімпійському» виділили окремий сектор

У «Шкільному секторі» заборонено палити і розпивати спиртне

На Національному спортивному комплексі «Олімпійський» з метою популяризації футболу і здорового способу життя серед дітей, підлітків та молоді за юними вболівальниками закріплюється 11 сектор.

Як повідомили УНІАН у прес-служба Київської міської державної адміністрації, у зоні «Шкільного сектору» буде заборонено курити та вживати спиртні напої. Також на кожній грі сектор охоронятиме посилена кількість стюардів.

Аби отримати квитки на сезон, необхідно заповнити форму заявки за підписом керівника навчального закладу і принести не менше, ніж за 3 дні до матчу, у Фан-клуб ФК «Динамо». Після отримання заявки квитки можна буде придбати напередодні матчу.

Ініціаторами створення «Шкільного сектору» стали футбольний клуб «Динамо» й НСК «Олімпійський».